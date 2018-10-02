ОНФ: более 70% медиков сталкивались с дефицитом лекарств для стационарных больных

Число медиков, отмечающих низкий уровень доступности льготных лекарств в своих регионах, как показал традиционно проводимый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) опрос, за прошедший год сократилось на 12,6%. При этом, отмечают в ОНФ, 71,6% опрошенных заявили, что сталкивались в 2018 году с отсутствием необходимых медикаментов в государственном госпитальном секторе.

О том, что в их регионе доступность льготных лекарств можно оценить как «хорошую» заявили 37% респондентов, низким этот показатель назвали 38,8% опрошенных. В 2016-2017 годах, отмечают в ОНФ, негативную оценку доступности льготных препаратов дали 51,4% респондентов.

Из 71,7% опрошенных, сообщивших о ситуациях, когда в стационарах госмедучреждений не оказывалось необходимых лекарств, 21,3% привели примеры необеспеченности онкопациентов обезболивающими препаратами. «В некоторых медорганизациях, по словам респондентов, руководство оказывает давление на врачей, чтобы выписывались только конкретные препараты. О такой практике сообщили 30% респондентов», – рассказали в ОНФ.

В опросе, проводившемся с помощью мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 3 тысячи медиков, из которых 2,6 тысячи являются врачами-специалистами.«Региональные власти, ответственные за здравоохранение, должны обратить внимание на проблемы, которые озвучили медработники. И конечно же, недопустимы такие ситуации, когда в стационарах не оказывается нужных лекарственных препаратов», – прокомментировал результаты исследования директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

В 2016 году масштабную проверку доступности льготных лекарств провела Генпрокуратура, обнаружившая многочисленные нарушения. Например, в Московской области власти не проследили за проведением 200 лекарственных аукционов на общую сумму около 1 млрд рублей, дефицит финансирования программ по обеспечению населения льготными препаратами в разных регионах варьировался от 500 млн до почти 1 млрд рублей.

Источник: Общероссийский народный фронт

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