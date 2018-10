Узбекистан будет признавать результаты регистрации лекарств из 20-ти государств NatiVita выходит со своими онкопрепаратами на зарубежные рынки » Servier и Poietis начинают сотрудничество в области 4D-биопринтинга тканей печени Независимая международная фармацевтическая компания Сервье и лидер в производстве напечатанных на биопринтере живых тканей компания Пуати (Poietis)объявили о начале научно-исследовательского партнерства с использованием технологии 4D-биопринтинга для создания тканей печени. Цель партнерства – повысить эффективность обнаружения лекарственных поражений печени уже на фазе доклинических исследований. Поражения такого типа возникают редко, однако имеют серьезные последствия для пациентов. Существующие доклинические модели не позволяют с достаточной точностью оценить гепатотоксический потенциал лекарственных препаратов. Помимо животных моделей, для исследований используют модели на основе культур клеток человека, однако их применение в токсикологии ограничено в связи с недостаточной степенью сложности, а также недолговечностью многих из них. Инновационная технология 4D-биопринтинга, созданная компанией Пуати, позволяет преодолеть эти ограничения. Партнёрство между компаниями имеет большие перспективы. Так, на биопринтере будет напечатана ткань печени человека, которая содержит линии клеток печени и иммунокомпетентных клеток человека. Она имеет заданную структуру, имитирующую печеночную ткань человека in vitro. По словам Нэнси Клод (Nancy Claude), директора подразделения доклинических исследований компании Сервье, данный проект расширит понимание механизмов гепатотоксичности и станет источником новых данных, которые позволят в кратчайшие сроки обнаружить любые нежелательные эффекты разрабатываемых лекарственных препаратов. По ее мнению, благодаря данному проекту число побочных нежелательных эффектов в отношении печеночной функции, которые могут оказать лекарственные средства, должно снизиться уже на фазе клинических исследований. Элен Эртс (Hélène Aerts), руководитель in vitro платформы Biologie компании Сервье, считает, что новая возможность включения различных типов клеток в единую внеклеточную матрицу позволит воссоздавать с помощью данного метода микроткань для in vitro испытаний воспалительной реакции и феномена ремоделирования тканей. Брюно Бриссон (Bruno Brisson), генеральный директор и директор по развитию бизнеса Пуати (Poietis), заявил: «Мы очень рады объявить о начале партнерских отношений с Сервье. Специалисты по доклиническим исследованиям в этой компании обладают высочайшей квалификацией в изучении токсичности in vitro с помощью разнообразных инструментов. Мы очень гордимся тем, что стали партнером Сервье. Запланированные нами разработки позволят добиться более точного результата в соответствии с требованиями к применению новых инструментов, включая контроль морфогенеза и стандартизацию». Д-р Фабьен Гийемо (Fabien Guillemot), генеральный директор и главный научный руководитель компании Пуати (Poietis), добавил: «Данное партнерство является долгосрочным и направлено на создание печеночной ткани с помощью технологии биопринтинга, это важный шаг на пути к внедрению метода 4D-биопринтинга в фармацевтическую промышленность. Научное партнерство с Сервье, заключенное после нашего взаимодействия с KUL[3] в области биопринтинга хрящевой ткани, соответствует стратегии Пуати, направленной на широкое использование указанного метода в дерматокосметологии». Сервье – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, головной офис компании расположен в г. Сюрен, Франция. Компания представлена в 149 странах на 5 континентах и насчитывает более 21 700 сотрудников. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, – а также деятельностью по созданию высококачественных дженериков. Пуати — это биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве напечатанных на биопринтере живых тканей. С момента основания в 2014 году компания разработала ряд физиологических моделей, а также выстроила партнерские отношения с некоторыми ведущими фармацевтическими и косметическими организациями. Компания Пуати продает Poieskin® — первую доступную на рынке напечатанную на биопринтере ткань. Технология биопринтинга Пуати, защищенная исключительной глобальной лицензией, появилась в результате десяти лет инновационных исследований, проведенных Inserm (Национальный институт здоровья и медицинских исследований Франции) совместно с Университетом Бордо. В настоящее время в компании работает 32 сотрудника. gmpnews