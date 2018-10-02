Узбекистан будет признавать результаты регистрации лекарств из 20-ти государств

В Узбекистане, согласно Постановлению президента от 24 сентября 2018 года №ПП-3948, утвержден перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств которых признаются в Республике Узбекистан.

В перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств которых признаются в Республике Узбекистан, вошли:

Австралийский Союз

Королевство Бельгия

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Федеративная Республика Германия

Королевство Дания

Государство Израиль

Республика Ирландия

Королевство Испания

Итальянская Республика

Канада

Республика Корея

Королевство Нидерландов

Королевство Норвегия

Республика Словения

Соединенные Штаты Америки

Финляндская Республика

Французская Республика

Швейцарская Конфедерация

Королевство Швеция

Япония

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА)

Помимо этого, с 1 ноября т.г. устанавливается порядок, в соответствии с которым:

отменяется требование о выдаче регистрационного удостоверения (его дубликата) лекарственного средства. Вместо этого по желанию заявителя ему предоставят выписку из Государственного реестра лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники (Госреестр).

При этом государственные органы и организации для оказания госуслуг будут самостоятельно получать сведения (выписку) о регистрации лекарства из Госреестра в электронном виде (реестр ведет вышеуказанный Госцентр и размещает на своем официальном веб-сайте).

Результаты госрегистрации лекарственных средств включат в виде записи в Госреестр без ограничения срока действия по истечении срока их первой регистрации.

аптекам и их филиалам разрешат реализацию «ангро» продукции – лекарственных средств, производимых и реализуемых в крупной фасовке, а также используемых для дальнейшего производства (изготовления) готовых лекарств.

При этом «ангро» продукция должна быть расфасована, упакована и маркирована в аптечных условиях с применением специального оборудования в установленном Минздравом порядке.

Медицинские учреждения, в т.ч. государственные, смогут покупать такую продукцию с соблюдением порядка хранения и отпуска лекарственных средств. Порядок реализации «ангро» продукции разработают и утвердят до 1 ноября.

поверку медтехники с измерительными функциями, а также обязательные периодические испытания медтехники будут проводить юридические лица, аккредитованные Центром по аккредитации при НАПУ.

gmpnews