Узбекистан будет признавать результаты регистрации лекарств из 20-ти государств

В Узбекистане, согласно Постановлению президента от 24 сентября 2018 года №ПП-3948, утвержден перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств которых признаются в Республике Узбекистан.
В перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств которых признаются в Республике Узбекистан, вошли:
- Австралийский Союз
- Королевство Бельгия
- Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Федеративная Республика Германия
- Королевство Дания
- Государство Израиль
- Республика Ирландия
- Королевство Испания
- Итальянская Республика
- Канада
- Республика Корея
- Королевство Нидерландов
- Королевство Норвегия
- Республика Словения
- Соединенные Штаты Америки
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Швейцарская Конфедерация
- Королевство Швеция
- Япония
- Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА)
Помимо этого, с 1 ноября т.г. устанавливается порядок, в соответствии с которым:
- отменяется требование о выдаче регистрационного удостоверения (его дубликата) лекарственного средства. Вместо этого по желанию заявителя ему предоставят выписку из Государственного реестра лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники (Госреестр).
При этом государственные органы и организации для оказания госуслуг будут самостоятельно получать сведения (выписку) о регистрации лекарства из Госреестра в электронном виде (реестр ведет вышеуказанный Госцентр и размещает на своем официальном веб-сайте).
Результаты госрегистрации лекарственных средств включат в виде записи в Госреестр без ограничения срока действия по истечении срока их первой регистрации.
- аптекам и их филиалам разрешат реализацию «ангро» продукции – лекарственных средств, производимых и реализуемых в крупной фасовке, а также используемых для дальнейшего производства (изготовления) готовых лекарств.
При этом «ангро» продукция должна быть расфасована, упакована и маркирована в аптечных условиях с применением специального оборудования в установленном Минздравом порядке.
Медицинские учреждения, в т.ч. государственные, смогут покупать такую продукцию с соблюдением порядка хранения и отпуска лекарственных средств. Порядок реализации «ангро» продукции разработают и утвердят до 1 ноября.
- поверку медтехники с измерительными функциями, а также обязательные периодические испытания медтехники будут проводить юридические лица, аккредитованные Центром по аккредитации при НАПУ.