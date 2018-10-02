«  
  »

Узбекистан будет признавать результаты регистрации лекарств из 20-ти государств

В Узбекистане, согласно Постановлению президента от 24 сентября 2018 года №ПП-3948, утвержден перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств которых признаются в Республике Узбекистан.

В перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств которых признаются в Республике Узбекистан, вошли:

  • Австралийский Союз
  • Королевство Бельгия
  • Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • Федеративная Республика Германия
  • Королевство Дания
  • Государство Израиль
  • Республика Ирландия
  • Королевство Испания
  • Итальянская Республика
  • Канада
  • Республика Корея
  • Королевство Нидерландов
  • Королевство Норвегия
  • Республика Словения
  • Соединенные Штаты Америки
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Швейцарская Конфедерация
  • Королевство Швеция
  • Япония
  • Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА)

Помимо этого, с 1 ноября т.г. устанавливается порядок, в соответствии с которым:

  • отменяется требование о выдаче регистрационного удостоверения (его дубликата) лекарственного средства. Вместо этого по желанию заявителя ему предоставят выписку из Государственного реестра лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники (Госреестр).

При этом государственные органы и организации для оказания госуслуг будут самостоятельно получать сведения (выписку) о регистрации лекарства из Госреестра в электронном виде (реестр ведет вышеуказанный Госцентр и размещает на своем официальном веб-сайте).

Результаты госрегистрации лекарственных средств включат в виде записи в Госреестр без ограничения срока действия по истечении срока их первой регистрации.

  • аптекам и их филиалам разрешат реализацию «ангро» продукции – лекарственных средств, производимых и реализуемых в крупной фасовке, а также используемых для дальнейшего производства (изготовления) готовых лекарств.

При этом «ангро» продукция должна быть расфасована, упакована и маркирована в аптечных условиях с применением специального оборудования в установленном Минздравом порядке.

Медицинские учреждения, в т.ч. государственные, смогут покупать такую продукцию с соблюдением порядка хранения и отпуска лекарственных средств. Порядок реализации «ангро» продукции разработают и утвердят до 1 ноября.

  • поверку медтехники с измерительными функциями, а также обязательные периодические испытания медтехники будут проводить юридические лица, аккредитованные Центром по аккредитации при НАПУ.

gmpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Октябрь 2, 2018 | Просмотров: 88