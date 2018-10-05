Заседания рабочей группы по маркировке при Росздравнадзоре будут проходить дважды в месяц

1 октября в Росздравнадзоре прошло заседание возобновленной рабочей группы по проведению эксперимента по маркировке лекарственных препаратов.

В мероприятии приняли участие представители Росздравнадзора, Минздрава, Минпромторга, ФНС, ФТС и Центра развития перспективных технологий, представители бизнеса – «CИА Интернейшнл», «Герофарм», «Биокад», «Катрен», Pfizer, «Р-Фарм», «Протек», «Нижфарм», Takeda, «Акрихин» и другие, а также Ассоциации российских фармацевтических производителей, Ассоциации международных фармацевтических производителей и Союза профессиональных фармацевтических организаций. Всего встречу посетили более 60 человек. Заседания рабочей группы будут проходить дважды в месяц, сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов стартовал 1 февраля 2017 г. До 1 ноября оператором информационной системы маркировки является ФНС России. «В системе зарегистрировано почти 10 тыс. участников, в том числе 40 иностранных организаций. Зарегистрировано 1,25 тыс. лекарственных препаратов. Промаркировано более 14 млн упаковок. При этом участниками подано 591 тыс. электронных документов», – привел актуальную статистику эксперимента заместитель начальника отдела обеспечения деятельности по маркировке ФНС Владимир Мальцев.

В августе этого года правительство подписало постановление № 1018, предусматривающее продление эксперимента на год, до 31 декабря 2019 г. С 1 ноября 2018 г. система переходит в Единую национальную систему маркировки и прослеживаемости «Честный ЗНАК», оператором которой является Центр развития перспективных технологий.

На встрече обсуждались основные моменты развития информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов и ее передачи оператору ЦРПТ. Эксперты Центра и ФНС представили участникам рабочей группы «дорожную карту» «переезда» системы, в которой обозначены основные вехи этого процесса. «Рабочая группа – это именно тот инструмент, который может активизировать работу в проблемных зонах, привлечь внимание заинтересованных министерств и ведомств и обеспечить плавный, бесшовный процесс передачи системы», – рассказал руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов.

Участники рабочей группы также обсудили предстоящие работы по наладке и тестированию оборудования для нанесения криптозащищенной маркировки, требования к оснащению логистического звена, аптек и больниц необходимым оборудованием для успешного запуска обязательной маркировки в установленные правительством сроки.

«Росздравнадзор призывает участников фармацевтического рынка к проактивным действиям: к участию в пилотном проекте по маркировке лекарственных препаратов и проведению тестовых испытаний на производственных площадках. Наша рабочая группа продолжит свою работу, которая направлена на достижение комфортного перехода отрасли к обязательной маркировке», – отметила заместитель руководителя ведомства Валентина Косенко.

«Мы приглашаем производителей лекарственных препаратов, дистрибьюторов и аптечные сети присоединиться к тестовым испытаниям по нанесению и считыванию кода по всей цепочке прохождения лекарств от производителя до аптеки. Совместная отработка всех бизнес-процессов сделает переход на обязательную маркировку максимально комфортным и легким», – подчеркнул Антон Харитонов.

Источник публикации: ЦРПТ

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