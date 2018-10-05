ОНФ: процедура включения препаратов в перечни Минздрава требует пересмотра

Процедура принятия решений по включению лекарственных препаратов в перечни требует пересмотра, так как не соответствует декларируемым принципам объективности, эффективности и прозрачности, считают эксперты Народного фронта.

В последнее время появляются новые лекарственные препараты, которые значительно расширяют возможности врачей в лечении тяжелых заболеваний. Однако зачастую препараты не попадают в перечни.

По итогам анализа открытых данных результатов голосования за включение в перечни выяснилось: в 2016 г. из 136 поданных заявок только 25 были одобрены; в 2017 г. было подано 157, а одобрено лишь 94 заявки.

При принятии негативных решений комиссией Минздрава по пересмотру перечней зачастую не учитывались высокие баллы, набранные препаратом по представленному досье, мнение ведущих специалистов, представителей пациентского сообщества, предложения компаний о снижении цены и степени локализации производства, отмечают в ОНФ. Более того, согласно постановлению правительства № 871 от 28.08.2014, утверждающему правила формирования перечней, главный эксперт выносит научно обоснованные рекомендации по включению препаратов в перечни. Соответственно, решения, принимаемые комиссией министерства, идущие вразрез с мнением специалиста, ненаучны или не обоснованы, считают в ОНФ.

Эксперты ОНФ, наблюдая за работой комиссии, обратили особое внимание на случаи нарушения процедуры проведения заседаний. Было отмечено, что вместо некоторых членов комиссии в заседаниях участвуют их представители, хотя состав комиссии утвержден поименно. Кроме того, в отдельные моменты, возможно, отсутствовал кворум для принятия решения, что можно установить при анализе записи всех камер, установленных в зале заседаний. Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами министерства решения принимаются именно на заседании и не предполагают заочного голосования или голосования по доверенности.

По мнению экспертов ОНФ, необходимо пересмотреть процедуру принятия решений. К примеру, значимость критериев локализации хоть и обозначается как важный фактор, соответствующий задаче по построению отечественной фармпромышленности, но на деле не находит должного отражения в принимаемых решениях. В том же 2016 г. было отказано во включении в перечни целому ряду отечественных компаний, хотя они должны получать максимум баллов. Три заявки компании «Биокад», по две заявки «Р-Фарм» и «Фармсинтез», по одной заявке компании «Генериум» и компании «Петровакс» получили отказы.

«В законодательстве есть схожие по принципу процедуры, например, конкурсы в соответствии с ФЗ-44. Там также учитываются и цена, и качество. Но не проводится никаких дополнительных голосований, чтобы избежать коррупциогенного фактора. Представьте, компания получила высший балл по итогам конкурса, но потом собралась комиссия заказчика и решение аннулировала без детального объяснения причин, голосованием. Минздрав мог бы не изобретать велосипед, а воспользоваться методической помощью Министерства финансов или Федеральной антимонопольной службы.

Мы обратимся к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой осуществить комплексную проверку информации, полученной экспертами проекта, и с предложениями по совершенствованию процедур», – заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

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