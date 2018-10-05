Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 г. Ими стали Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител, сообщает «Интерфакс».

При направленной эволюции ферментов в последовательность гена случайным образом вносят мутации, после чего выбирают белок с нужными свойствами, например с увеличенной активностью.

Фаговый дисплей (или фаговое отображение) — лабораторный метод изучения взаимодействий белков с другими белками, пептидными последовательностями и ДНК, который основан на использовании бактериофагов для соотнесения белков и генетической информации, кодирующей их.

Эти достижения позволят, в частности, создавать новые лекарства.

Илья Дугин

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