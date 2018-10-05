Минздрав Башкирии проверит, почему детям выдавали просроченный инсулин

Минздрав Башкирии отреагировал на жалобы родителей по поводу того, что их детям выдавали просроченный инсулин. По данному факту начата ведомственная проверка.
Накануне на одном из порталов Уфы появилась статья, в которой несколько родителей рассказывают о том, что в Республиканской детской клинической больнице их детям выдавали просроченный инсулин. Срок годности некоторых упаковок истек еще в марте 2018 г., других – даже непонятно когда, поскольку дата тщательно затерта, зато видна дата изготовления – октябрь 2015 г. Родители детей, больных сахарным диабетом, обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. Также они рассказывают о том, что на протяжении некоторого времени им не выдавались положенные глюкометры, вместо этого родителям рекомендовали обратиться в конкретный магазин и приобрести их за свой счет.
Напомним, что в сентябре этого года прокуратура республики сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «халатность» по итогам проверки деятельности Минздрава Башкирии и подведомственного ему ГКУ «Управление материально-технического обеспечения» в сфере льготного лекарственного обеспечения. В ее материалах упоминались и нарушения во время закупок препаратов для инсулинозависимых пациентов.
«Фармацевтический вестник» будет следить за развитием событий.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik