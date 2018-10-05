GlaxoSmithKline частично возобновит выплаты врачам

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), пять лет назад полностью прекратившая выплаты вознаграждений врачам за продвижение своих препаратов, объявила о частичном возобновлении этой практики, сообщает Reuters.

Согласно новой политике по работе с профессионалами в сфере здравоохранения, компания будет выплачивать вознаграждения международным экспертам, которые будут говорить о научных исследованиях, лежащих в основе разработки некоторых инновационных препаратов.

Как отметили в компании, изменения в политике касаются только отдельных инновационных препаратов в отдельных странах и в строго ограниченный период жизненного цикла того или иного препарата.

По словам представителя GSK, общая сумма выплат будет гораздо меньше, чем в период до 2013 г., когда было принято решение о полном прекращении выплат врачам, что, в свою очередь, связано с обвинениями компании в коррупции в Китае.

Кроме выплат экспертам за выступления, GSK планирует покрывать в разумных пределах дорожные расходы специалистов (кроме США) и регистрационные расходы для участия в интернет-семинарах и интернет-конференциях.

При этом компания не будет спонсировать участие врачей в медицинских конференциях.

Илья Дугин

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