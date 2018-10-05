Эксперт: позитивно на рынок медизделий влияют денежные вливания, а не нормативное регулирование

Российский рынок медицинских изделий не достиг показателей, заложенных в госпрограмме «Развитие медицинской промышленности до 2020». По мнению экспертов, основным сдерживающим фактором является недостаточность бюджетного финансирования. Такое мнение они высказали на открывшейся сегодня в Москве Первой международной конференции «Что происходит на рынке медизделий?», организованной компанией infor-media Russia.

По словам генерального директора «Медитэкс» Андрея Виленского, общемировые драйверы роста, связанные с увеличением спроса на медицинскую продукцию, сдерживаются в России недостаточным объемом финансирования и избыточным регулированием рынка.

Как отметил эксперт, страны всего мира стимулируют развитие собственной медпромышленности, происходит это и в России, но не так эффективно, как хотелось бы. Именно поэтому не удалось увеличить долю локальной продукции до 40%, как было запланировано в госпрограмме, в настоящий момент эта доля составляет 21%, подчеркнул Андрей Виленский.

Тем не менее, рынок медицинских изделий продолжает расти. В этом отношении Россия попадает в общемировой тренд.

«Но если мы хотим быть не хуже других рынков, необходимо увеличить вливания на дооснащение примерно в пять раз», – заявил Андрей Виленский.

Оксана Баранова

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