AmerisourceBergen заплатит 625 миллионов долларов для урегулирования дела о продаже избытков АФИ онкопрепаратов

AmerisourceBergen («АмерисорсБерген»), крупнейшая в США компания по оптовым продажам фармпрепаратов, согласилась выплатить 625 млн долл. для урегулирования гражданского иска: компанию обвинили в том, что ее бывшее подразделение переупаковывало миллионы флаконов с онкопрепаратами для сбора и продажи избытков активных фармингредиентов (АФИ) противораковых препаратов, не только зарабатывая сомнительным способом, но и подвергая пациентов риску получения загрязненных лекарств, сообщает FiercePharma.

Согласно раскрытому Минюстом заявлению, когда Майкл Маллен, бывший исполнительный директор подразделения, сообщил высшему руководству о подобной практике, его уволили. Так он стал информатором.

Подразделение AmerisourceBergen отдельно признало себя виновным в сентябре 2017 г. и согласилось заплатить 260 млн долл. в виде штрафов и взысканий.

AmerisourceBergen не признала своей вины напрямую, но в результате предъявленных обвинений приняла новое соглашение о корпоративной этике. В разосланном по электронной почте сообщении говорится о том, что ряд действий, некогда совершенных ее подразделением Medical Initiatives, не отвечают корпоративным стандартам.

Татьяна Кублицкая

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