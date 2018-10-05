Противодиабетический препарат Eli Lilly достигает основной цели в двух КИ поздних фаз

Компания Eli Lilly and Co («Эли Лилли энд Ко») заявила, что ее экспериментальный противодиабетический препарат продемонстрировал такую же эффективность, как и ее препарат Humalog, в ходе двух клинических исследований (КИ) поздних фаз, сообщает агентство Reuters.

КИ также выявили, что экспериментальный препарат Ultra Rapid Lispro значительно улучшает уровень сахара в крови после приема пищи у пациентов с диабетом 1-го и 2-го типа, и что его профиль безопасности аналогичен таковому у Humalog.

Ultra Rapid Lispro – препарат инсулина для введения во время еды, предназначенный для более эффективного контроля уровня глюкозы в крови после приема пищи; он более точно копирует действие инсулина у людей, не страдающих диабетом.

Татьяна Кублицкая

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