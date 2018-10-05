В Кировской области готовы приступить к выписке электронных рецептов

Минздрав Кировской области сообщил о своей готовности обеспечить тотальный электронный учет движения льготных рецептов: с момента их выписки и распечатки бланка до получения лекарственного препарата пациентом. Уже сейчас врачи в состоянии оформить рецепт в компьютерной программе и самостоятельно проверить наличие льготных медикаментов в аптечном пункте.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, новый функционал упростит статистический учет, сделает прозрачным движение рецептов, обеспечит большую доступность лекарственной помощи, позволив врачу оперативно мониторить ситуацию с получением лекарства пациентом.

«Если доктор обнаружит, что его рецепт не обслужен, он сможет связаться с аптечной организацией для выяснения причин», – полагает г-н Черняев.

Правда, при существующей нагрузке на врачей сложно представить себе ситуацию, при которой медработники станут заниматься еще и «отслеживанием» рецептов и вмешиваться в работу фармперсонала, тем более что каждый день в регионе выписывается порядка 5 тыс. рецептов.

Остается добавить, что Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» предусмотрено, что к обозначенному времени не менее 70 субъектов страны реализуют автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением и выписку электронных рецептов.

Екатерина Погонцева

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