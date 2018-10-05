Минздрав и Минпромторг предлагают расширить перечень биомишеней для разработки противодиабетических лекарств

Минздрав и Минпромторг России разработали совместный приказ, которым вносятся изменения в перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарств, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н «Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов».

Перечень дополняется таким видом биомишеней, как КПГ/РКПГ (AGE/RAGE) для следующих нозологий: E10-E14 сахарный диабет; диабетическая нефропатия (N08*); диабетическая катаракта (H28.0*); диабетическая ретинопатия (H36.0*); диабетическая мононевропатия (G59.0*); диабетическая полиневропатия (G63.2*); диабетическая периферическая ангиопатия (I79,2*).

Перечень биомишеней служит ориентиром для организаций, занимающихся исследованием новых лекарственных препаратов, которые претендуют на получение компенсации затрат на разработку в рамках механизма субсидий, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1503 в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

Общественное обсуждение проекта продлится до 16 октября 2018 г.

Елена Сидорова

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