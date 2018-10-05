Результаты российской регистрации лекарств в Узбекистане не признают

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 24 сентября постановление, в соответствии с которым утвержден Перечень стран и международных организаций, результаты регистрации лекарственных средств в которых признаются в республике.

В перечень вошло 20 стран, среди которых: Австрия, Бельгия, Великобритания и Северная Ирландия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия Канада, Корея, Нидерланды, Норвегия, Словения, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония, а также Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Россия не входит в число этих стран.

С 1 ноября 2018 года в РУ отменяется требование о выдаче регистрационного удостоверения (его дубликата) лекарственного средства путем выдачи по желанию заявителя выписки из Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Государственные органы и организации при оказании госуслуг самостоятельно получают выписку о государственной регистрации лекарственных средств из Госреестра в электронном виде.

Кабинет Министров РУ должен в декадный срок утвердить Положение о порядке признания результатов регистрации лекарственных средств, осуществленной за пределами республики.

Елена Сидорова

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