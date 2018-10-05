Эксперт: фармпроизводители смогут экономить после устранения барьеров

Изменения в законодательство, касающиеся нового порядка ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, в ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении. Об этом напомнила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко на конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?».

«В скором времени ввод в гражданский оборот лекарственного препарата будет проходить на основании протокола испытаний и подписи уполномоченного лица», – рассказала она.

Среднее предприятие, по ее словам, при устранении этого барьера сможет сэкономить около 50 млн руб. При этом первые три серии препарата, впервые выводимого на рынок, будут проходить полную сертификацию. Это примерно 2% от серий, которые ввозятся в РФ.

Пока остается вопрос ввода в оборот вакцин. Предполагается, что акцент будет сделан не на контроль конечного продукта, а на протоколы производителей. Валентина Косенко отметила, что основные игроки могут войти в рабочую группу по этому вопросу.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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