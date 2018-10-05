В Беларуси обновили перечень основных лекарственных средств

В Беларуси с внесением поправок в постановление Минздрава №65 от 16 июля 2007 года обновили перечень основных лекарственных средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун.

Основные лекарственные средства предствлены в виде отдельных таблиц. Изменения коснулись всех из них. Так, в таблицу, где указаны основные лекарственные средства, применяемые для оказания медпомощи всем категориям пациентов, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное обеспечение лекарствами, включено 39 новых препаратов, 21 из них производятся и (или) фасуются в Беларуси.

Новая редакция перечня пополнилась, в частности, такими наименованиями, как адеметионин (при циррозе печени), дабигатрана этексилат (по решению врачебного консилиума), бозентан (в детской практике по решению врачебного консилиума), ницерголин, бетаксолол, кандесартан. Также включено лекарственное средство ривароксабан (по решению врачебного консилиума), которое предназначено для предотвращения образования тромбов.

Также перечень дополнен новыми лекарственными формами препаратов, наименования которых ранее уже были включены в перечень. В частности, это капсулы с пролонгированным высвобождением для препарата метопролол, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах для нимесулида, суппозитории ректальные для ибупрофена. Обновленный перечень размещен на сайте Минздрава. Основные лекарственные средства — препараты, которые удовлетворяют нужды большинства населения, они должны быть доступны в необходимом количестве, в соответствующей дозе и форме, а также по цене.

По словам начальника отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Натальи Малашко, перечень основных лекарственных средств до 2014 г. пересматривался ежегодно. К этому времени был сформирован достаточно полный список. В течение четырех лет в связи с утверждением Республиканского формуляра лекарственных средств из этого перечня были исключены препараты, которые использовались только в стационаре. Сейчас в обновленном перечне в основном содержатся лекарственные средства, которые применяются при амбулаторном лечении и предназначены в первую очередь для лекарственного обеспечения пациентов в амбулаторных условиях по рецептам врачей на льготных условиях и бесплатно. Кроме того, в перечне есть два приложения, в которые включены лекарства, обязательные для бесперебойного наличия в аптеках всех категорий, независимо от их формы собственности.

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