При реализации «Фармы-2030» важно не растерять наследие «Фармы-2020»

Формируемая программа «Фарма-2030» ориентируется на внедрение в отрасль инноваций, производство фармсубстанций и экспорториентированность. При этом, как заявил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко на конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», двигаясь к этим целям важно не растерять наследие «Фармы-2020».

«Модель «Фармы-2020» достаточно проста – импортозамещение, рынки были уже сформированы, нам нужно было занять на них определенную долю. И мы это сделали. Чтобы двигаться дальше, нужно просчитать каждый шаг», – отметил он.

Новую программу развития может перечеркнуть принцип ценообразования для оригинальных российских препаратов: себестоимость плюс наценка 30%, отметил Владимир Христенко. Кроме того, нельзя допустить изоляции российской фармы. Необходимо продолжать партнерство с ведущими игроками.

«Так же важно не растерять наследие «Фармы-2020». На что программа ориентировалась? На производство в России готовой лекарственной формы. Но сейчас уже слышно, что ГЛФ – это уже не комильфо, значит, производитель уже какой-то не такой. Я не согласен с этой позицией», –отметил Владимир Христенко.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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