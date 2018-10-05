В Калининграде двух фармацевтов судят за изготовление психотропного препарата по рецепту от врача-ИП

Сотрудников калининградской производственной аптеки пытаются привлечь к уголовной ответственности за то, что они при приеме рецепта на изготовление сильнодействующего препарата не увидели маленький шрифт, которым написано, что врач является индивидуальным предпринимателем.

С просьбой разобраться в ситуации провизоры обратились к депутату Госдумы Александру Пятикопу во время приема граждан в калининградской общественной приемной. Препараты, о которых идет речь, чаще всего выписывают людям, страдающим эпилепсией. На предварительном заседании суда было доказано, что люди, получившие препараты, на самом деле имеют заболевания и нуждаются в выписанных лекарствах, сообщается на сайте калининградского отделения «ЕР».

«Странно, что судьи не становятся на сторону физических лиц, пытаются применить уголовное наказание к женщинам пенсионного возраста, вплоть до тюремного срока. Считаю, что это несправедливо и незаконно», –высказал мнение Александр Пятикоп.

Депутат пообещал придать делу огласку, а также направить письма с вопросами по данной проблеме председателю Калининградского областного суда Виктору Фалееву, уполномоченному по правам человека в Калининградской области Владимиру Никитину и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москалевой.

Елена Сидорова

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