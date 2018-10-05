Госаптеки Республики Алтай близки к банкротству

Финансовое состояние ГУП «Фармация» обсуждалось на совещании в администрации региона, которое провел глава Республики Алтай Александр Бердников. Он отметил, что предприятие необходимо сохранить, несмотря на его убыточность, – это единственная структура по поставке в ЛПУ наркосодержащих, психотропных и сильнодействующих медицинских препаратов.

Долги госсети будут покрыты продажей недвижимости в Чемальском и Усть-Коксинском районах и здания в Горно-Алтайске. Помимо этого Александр Бердников поручил выделить средства на погашение задолженности по обязательным платежам, которые ставят организацию на грань банкротства.

«Средства от реализации недвижимости пойдут на развитие материальной базы межбольничной аптеки, без которой нельзя обойтись. Люди, находящиеся в стационарах, должны быть гарантированно обеспечены необходимыми лекарствами», – сказал Александр Бердников. «Фармация» сохранит функции по обеспечению льготников и производственное подразделение.

Однако штатную численность сотрудников руководителю компании Александру Данилову придется пересмотреть. Скольких из 27 сотрудников требуется сократить, пока неизвестно.

Фото: Пресс-центр администрации Республики Алтай

Ольга Коберник

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