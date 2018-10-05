Перед судом предстанут семь участников хакасского преступного сообщества

В Хакасии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Перед судом предстанут семь участников преступной группы – бывшие руководитель администрации главы республики Владимир Бызов и его секретарь Екатерина Ковалева, сотрудники Центра закупок – Игорь Арокин и Светлана Казаченко, руководители коммерческих фирм – Александр Гитер, Сергей Пушнов и Евгений Рукосуев.

Они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступлений, среди которых: создание преступного сообщества, руководство его структурным подразделением и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, получение и дача взяток. Следственный комитет выяснил, что группа состояла из трех функционально обособленных структурных подразделений. Руководил ею Владимир Бызов. По данным следователей, участники ОПГ смогли похитить только 90 млн руб. из запланированных 228 млн руб., после чего их задержали правоохранители. Эти средства бюджет выделял на закупку медтехники и лекарств для больниц.

Отдельной строкой в делах фигурирует общая сумма взяток – 113 млн руб., из которых было передано 58 млн руб. Размер взяток составлял 10–20% от каждого госконтракта.

Семь фигурантов сейчас находятся под стражей в ожидании суда. А Владимир Бызов уже отбывает наказание в колонии строгого режима: ранее суд выделил в отдельное производство и рассмотрел дело о получении экс-чиновником взятки в особо крупном размере. По этому эпизоду г-ну Бызову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы и штраф в размере 18,7 млн руб.

Обвинение предъявлено и еще четырем фигурантам (всего в группе было 11 членов), с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Ольга Коберник

pharmvestnik