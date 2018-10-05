ФАС: картелей стало меньше, но масштаб их больше

Начиная с 2015 г. ФАС фиксирует взрывной рост картельных соглашений в сфере здравоохранения, заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Взрывной рост картельных соглашений, который мы фиксируем с 2015 года, связан с тем, что у ФАС появилось гораздо больше инструментов, с помощью которых раскрываются сговоры. Статистика показывает, что только за прошлый год заведено 80 дел по различного рода сговорам», – отметил Андрей Тенишев в интервью для «ФВ».

На сегодняшний день самый большой штраф, который уплатила компания за участие в сговоре, составил 201 млн руб.

«Мы подвели итоги первого полугодия текущего года. Вывод такой — на четверть снизилось количество возбужденных дел, но при этом мы начали фиксировать другую тенденцию — дел стало меньше, а масштаб их больше. Выявляются картели, которые охватывают несколько тысяч аукционов, и доходы одного такого картеля достигают десятков, иногда сотен миллионов рублей. Вторая тенденция — все чаще и чаще в картельных соглашениях участвуют государственные заказчики. Чаще начинают договариваться о начальной максимальной цене контракта. На сегодняшний день по некоторым делам фиксируется пятикратное завышение начальной максимальной цены контракта. Ясно, что государственные заказчики, которые участвуют в этой схеме, уже не на свободе. Возможно, кто-то еще и на свободе, но думаю, ненадолго», – отметил Андрей Тенишев.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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