Минэкономразвития: к 2024 году будет завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации представил Прогноз социально-экономического развития на 2019 г. и на плановый период 2020 – 2021 гг.

По словам министра, документ учитывает все последние изменения в законодательстве, в том числе в налоговом и пенсионном, а также реализацию плана по повышению инвестиционной активности, утвержденного Правительством РФ.

Прогноз основан на предпосылке достижения национальных целей развития, заложенных в майском указе Президента РФ.

Стоит отметить, что в соответствии с этим указом Правительство РФ разработало национальные проекты (программы) по 12 направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

В частности, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в сфере здравоохранения в 2019–2024 гг. будут приняты меры, направленные на снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, повышение эффективности системы здравоохранения, развитие инфраструктуры, информатизацию, усиление профилактической направленности здравоохранения.

Деятельность системы здравоохранения будет направлена на достижение следующих стратегических целей:

– Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

– Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, обеспечение оптимальной доступности для населения;

– Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

– Увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Продолжится формирование системы ответственного отношения населения к своему здоровью, в основе которой – создание у населения мотивации для ведения здорового образа жизни, снижения уровня потребления алкоголя и табака, формирование условий и мотиваций для занятия физической культурой и спортом. Будут созданы новые врачебные амбулатории, модульные фельдшерско-акушерские пункты, закуплены мобильные диагностические установки. Будут реализованы программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями. К 2024 г. доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, увеличится с 56,8 до 63 %. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, увеличится с 54,5 до 60 %. Будут приняты меры по развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, оказание медицинской помощи детям. Будет осуществляться внедрение современных информационных технологий, персонализированной медицины, формирование современной системы непрерывного медицинского образования. К 2024 г. будет завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ), доля медорганизаций, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит 100%.

В рамках реализации Стратегии будет сформирована рациональная и сбалансированная с имеющимися ресурсами система лекарственного обеспечения населения. Будет внедрена в эксплуатацию Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарств. С 1 января 2020 г. все находящиеся в гражданском обороте лекарственные препараты будут охвачены индивидуальной маркировкой. Продолжится формирование общего лекарственного рынка в рамках Евразийского экономического союза.

«Каждая из целей оказывает влияние на показатели прогноза. Так, например, рост продолжительности жизни до 78 лет и соответствующий рост активной жизни будут одним из важных факторов преодоления негативных демографических трендов, а цифровизация экономики позволит добиться больших темпов роста производительности труда. Цели, повторюсь, амбициозны, и очевидно, что здесь потребуется совместная работа правительства и региональных властей по выполнению поставленных задач», – отметил Максим Орешкин.

Елена Сидорова

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