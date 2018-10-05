Recardio приостанавливает КИ экспериментального кардиопрепарата в Великобритании из-за неопределенностей Brexit

По имеющейся информации, группа медицинских исследований Recardio («Рекардио») приостановила клиническое исследование (КИ) экспериментального препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний из-за неопределенностей, связанных с выходом Великобритании из ЕС, сообщает PharmaTimes.

Согласно сообщению BBC News online, группа планировала провести исследования препарата dutogliptin в клинических центрах трех британских городов, но теперь приостановила всю деятельность в Великобритании из-за отсутствия ясности в вопросе о том, каким будет фармрегулирование после Brexit, и опасений относительно того, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) больше не будет принимать данные, полученные в этой стране, в качестве доказательств для одобрения препаратов.

Британия выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 г., однако правительству еще предстоит согласовать условия выхода, что оставляет будущее фармрегулирования в состоянии большой неопределенности на столь позднем этапе процесса.

Правительство уже заявило, что, поскольку новое Положение о клинических исследованиях в ЕС (CTR) еще не вступит в силу в Евросоюзе на момент Brexit, оно не будет инкорпорировано в британское законодательство на дату выхода из состава ЕС.

В заявлении EMA говорится, что агентство продолжит принимать сгенерированные в Британии клинические данные при условии, что проводимые КИ будут и впредь удовлетворять европейским стандартам.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik