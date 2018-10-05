Компания ПУЛЬС стала официальным партнером благотворительного забега «Патрики бегут»

29 сентября, компания ПУЛЬС поддержала благотворительный забег, организованный фондом «Галчонок», вручив сертификат на 500 000 рублей для оказания адресной помощи детям с поражением ЦНС.

Второй год подряд фармацевтическая компания ПУЛЬС принимает участие в благотворительном забеге «Патрики бегут», организованном фондом «Галчонок». В этом году организаторы решили изменить концепцию забега, сделав его инклюзивным.

С раннего утра в историческом центре Москвы царила дружественная, почти домашняя обстановка. Праздник начался с детского забега. Маршрут для юных участников пролегал непосредственно вокруг Патриарших прудов. Все внимание было сосредоточено на особенных детях, ведь они впервые приняли участие в забеге. Под громкие аплодисменты и динамичные удары барабанов, с помощью родителей, они преодолели свои победные 450 метров.

Холодная погода не испугала взрослых, желающих пробежаться ради доброго дела. Для них были организованы 2 дистанции – 3 и 5 км. Взрослый забег на 5 км открыли олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и его супруга – серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Оксана Домнина. Их шестилетняя дочь Анастасия вместе с родителями преодолела дистанцию в 5 км. В забеге вместе с именитыми спортсменами приняли участие актрисы театра и кино: Юлия Пересильд, Марина Александрова, Анжелика Каширина, Юлия Хлынина.

Компания ПУЛЬС традиционно поддержала благотворительный забег, вручив сертификат на сумму 500 000 рублей. Собранные средства благотворительный фонд направит на поддержку программы «Помощь семье» и «Инклюзивное образование». Сотрудники компании ПУЛЬС: Ирина Ситникова, Дина Иванова и Гуркин Денис внесли свою лепту, приняв участие в обеих дистанциях.

«Как говорил Оскар Уайльд: «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми». Счастье – это состояние души, которое зависит от любви, заботы и внимания всех тех, с кем ты взаимодействуешь. Сегодня каждый постарался обеспечить это состояние детям. По-моему, праздник удался – дети счастливы! Хочу поблагодарить организаторов, партнеров и компанию ПУЛЬС за возможность стать частью общего, доброго дела», – поделилась мнением PR-менеджер ФК ПУЛЬС Дина Иванова.

Источник публикации: ФК ПУЛЬС

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