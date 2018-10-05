«Нанолек» нацелился на федеральный офсетный контракт по вакцинам

«Нанолек» отказался от планов по специнвестконтракту (СПИК) и обсуждает с Минпромторгом возможность заключения на федеральном уровне офсетного контракта под производство вакцин от ротавирусной инфекции и ветряной оспы. Об этом Vademecum в кулуарах конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке» рассказал президент «Нанолек» Владимир Христенко.

Механизм СПИК не гарантирует стабильного объема закупок, а офсет на региональном уровне не обеспечит нужного спроса на вакцины, объяснил Христенко. По его словам, определиться с форматом сотрудничества планируется до конца 2018 года. Производство может быть организовано в Кировской области, где у компании уже есть завод. Вакцины, выпуск которых хочет наладить «Нанолек», с 2020 года должны войти в Национальный календарь профилактических прививок.

Согласно действующему законодательству, офсетный контракт может заключаться только на региональном уровне. Такая сделка предполагает гарантированный объем закупок регионом в обмен на встречные инвестиционные обязательства. Инвестор должен вложить в модернизацию или организацию производства в регионе не менее 1 млрд рублей и становится на определенный период единственным поставщиком выпускаемых товаров. Сейчас Минпромторг и фармотрасль ратуют за распространение или вовсе передачу такого механизма на федеральный уровень, но законодательного продолжения инициатива не нашла.

Пока конкурсы на офсетные сделки объявляла только Москва. Таких контрактов заключено два – с «Биокадом» и компанией «Р-Опра», которая в разных долях принадлежит группе «Р-Фарм», дистрибьютору медизделий «Викинг» и недавно созданной компании «Датамед». Объявленные детальные результаты второго московского конкурса вызвали недовольство игроков отрасли: «Р-Опре» на семь лет отошли закупки широкой лекарственной номенклатуры, составляющей порядка 10% рынка госзаказа.

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