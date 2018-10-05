Merck и МГУ им. М. В. Ломоносова подписали соглашение о партнерстве

Ведущая научно-технологическая компания Мерк и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова подписали соглашение о развитии партнерских связей и укреплении взаимовыгодных отношений.

В рамках соглашения стороны намерены реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов в сфере научно-исследовательской деятельности, реализации образовательных и обучающих программ (в том числе семинаров, конференций и круглых столов для студентов и аспирантов). Также предполагается аналитическая и экспертная поддержка проектов со стороны Мерк и внедрение новых технологий и продуктов компании в области лайф сайнс в образовательный процесс.

Компания Мерк окажет содействие переоснащению химического факультета МГУ, предоставив современное демонстрационное оборудование для обучения аспирантов и студентов. Партнеры намерены создавать совместные обучающие программы и семинары на базе московской демонстрационной лаборатории компании Мерк и многое другое.

Хайнц Шмидт, директор Merck Life Science в России и СНГ:

«Миссия Мерк, одной из ведущих научно-технологических компаний в области лайф сайнс, состоит в стремлении развивать и поддерживать научно-технологическое партнерство с Россией за счет реализации образовательных и обучающих программ, открытия и поддержки учебных лабораторий и центров компетенции. Мы рады тому, что заключили соглашение с ведущим вузом России и что наши технологии теперь будут доступны молодым ученым. Это наш совместный вклад в будущее».

И.о. декана химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков:

Химический факультет МГУ намерен не просто сохранить лидерство среди российских химических вузов, но существенно поднять позиции Московского государственного университета в международных академических предметных рейтингах. Сотрудничество с компанией Merck – одним из мировых лидеров в производстве химического оборудования и реактивов стало логичным и естественным шагом на пути достижения этой цели. Новое оборудование в современных условиях, когда действительно выдающиеся открытия делаются за счет большой командной работы, означает возможность заниматься наукой на уровне ведущих университетов мира.

Одним и первых шагов в совместной программе действий станет обучение сотрудников химического факультета МГУ работе на самых современных приборах компании – проточном цитометре Muse, системе мультиплексного анализа Magpix, системе очистки воды Simplicity и т.д. на базе Учебно-научного центра МГУ.

gmpnews