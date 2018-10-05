Центр разработки лекарств в Томске подтвердил соответствие международному стандарту качества

Испытательный центр «ИФАР» в Томске прошел аудит на соответствие международному стандарту качества доклинических испытаний (GLP), который провел эксперт компании «Генериум». Для «ИФАР» это первый шаг на международный рынок разработчиков лекарственных препаратов.

Компания «Генериум» — российский лидер в области биотехнологий, разработки и производства лекарств — обратилась в «ИФАР» как к потенциальному партнеру по выполнению доклинических исследований с предложением провести аудит. По итогам проверки «ИФАР» включена в перечень поставщиков услуг по разработке лекарств. Соответственно, препараты, разработка которых ведется в Томске, могут претендовать на регистрацию не только в России, но и в Китае, США странах ЕС и ЕврАзЭс, где стандарт GLP является обязательным.

«Аудит подтвердил, что наш центр соответствует всем требованиям, — говорит руководитель испытательного центра «ИФАР» Тамара Ильинская. — При этом эксперт «Генериум» призналась, что ожидания относительно исследовательского центра в Сибири были не слишком высокими, однако мы доказали, что наше качество выше, чем у многих организаций в европейской части России».

«ИФАР» занимается поиском инновационных решений для создания новых лекарственных препаратов, а также их разработкой. В частности, в компании работают над принципиально новым лекарством от рака (идет процесс патентования), средствами для лечения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, отличающимися от всего, что на сегодня имеется в арсенале врача, новым сильным обезболивающим препаратом без побочных эффектов, присущих этой группе медикаментов. Испытательный центр «ИФАР» имеет статус аккредитованного центра коллективного пользования по разработке лекарств Технопарка «Сколково», что отражает его высокий уровень выполнения работ.

«У нас сейчас ведется разработка около двух десятков инновационных лекарств, ориентированных на глобальный рынок. Официальное заключение о соответствии требованиям GLP дает нам возможность проходить сертификационный аудит по этим проектам, и это сигнал для наших потенциальных заказчиков и инвесторов, в том числе зарубежных», — отметил генеральный директор ИФАР, профессор Вениамин Хазанов.

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