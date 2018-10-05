Комплексные проекты Кировского биотехкластера были запущены в четырех регионах

На базе ВятГУ состоялась презентация развития некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер Кировской области» («БТК»), в рамках которой были представлены инновационные проекты. Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя правительства региона Александр Чурин, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, представители высших учебных заведений Кирова, члены некоммерческого партнерства.

В ходе совещания Александр Чурин отметил, что в Кировской области потенциал применения биотехнологий во множестве отраслей достаточно высок, что позволяет рассчитывать на динамичное развитие экономики региона.

О совместных проектах науки и бизнеса, реализуемых в рамках кластера, рассказал президент БТК Валерий Туруло. По его словам, только в 2017 году были созданы четыре центра внедрения биотехнологий, защищено 25 патентов и в перспективе – регистрация еще десяти, запущены комплексные проекты БТК в четырех регионах страны. В числе приоритетных направлений работы в этом году – производство фармпрепаратов и вакцин для сельскохозяйственных животных, переработка мясной и рыбной промышленности в БАДы для животных, производство биосорбентов и грунтов и многое другое.

О конкретных проектах рассказал директор Центра внедрения медицинских биотехнологий НП «БТК» Павел Мазин. В частности, представил такие уникальные разработки, как новые методы лечения онкологических заболеваний, производство медицинских приборов и изделий нового поколения, внедрение прибора оперативного мониторинга чистоты воды на очистных системах Кирова, новые лекарственные препараты и функциональные продукты питания.

В числе сельскохозяйственных биотехнологий были выделены органическое сельское хозяйство, ветеринарные биопрепараты и вакцины, утилизация органических отходов животноводства и прочее.

Сегодня мы говорили о самых инновационных и перспективных разработках и проектах, которые могут быть реализованы в Кировской области. Задача правительства со своей стороны поддержать эти прорывные направления, предусмотрев для участников кластера возможность продвижения их проектов, в том числе на федеральном уровне. Необходимо создать все условия для успешного развития биотехнологий. В Кировской области все для этого есть, – подчеркнул Александр Чурин.

Пресс-центр Правительства Кировской области



gmpnews