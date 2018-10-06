Эксперт: ужесточение политики дистрибьюторов остановит рост числа аптек

Требования дистрибьюторов предоставлять банковскую гарантию при закупке лекарств оздоравливает аптечный рынок, считают участники аптечного саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который сегодня проходит в Москве.

Как рассказал первый заместитель генерального директора ЦВ «Протек» Владимир Малинников, перейдя на более жесткие условия взаимоотношений с аптеками, дистрибьютор ничего не потерял. По мнению эксперта, работа по оздоровлению аптечного рынка продлится в 2019—2020 годах и приведет к тому, что рост числа аптек прекратится.

«Сети положительно относятся к требованию предоставить банковскую гарантию. Мы не планируем менять свою стратегию, но не заставляем всех брать банковскую гарантию. Хочет аптека заключать прямой контракт с производителем — пожалуйста, мы не за кем не бегаем. Я понимаю, что это выводит из зоны комфорта, но получить банковскую гарантию не так сложно», – подчеркнул он.

Оксана Баранова

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