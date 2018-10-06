Эксперт: срок жизни аптечных ассоциаций в России зависит от производителей

Развитие аптечных ассоциаций в России идет своим, неповторимым путем, считают эксперты — участники аптечного саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который сегодня проходит в Москве.

«Все ассоциации крутятся вокруг маркетинга. Это позволяет небольшим аптекам получать хотя бы половину той прибыли, которая есть у крупных сетей от взаимодействия с производителями», – считает операционной директор ФК «Гранд капитал» Сергей Перминов. По его мнению, модель закупочных союзов, широко распространенная на Западе, в России нереализуема.

«Поэтому как долго на российском рынке будут развиваться существующие ассоциации, зависит только от бэк-маржи производителя», – добавил эксперт.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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