«Магнит» оценил «СИА Групп» в 5,7 млрд рублей

Приобретение «СИА Групп» является для компании «Магнит» наиболее оптимальным решением для развития бизнес-направления «Магнит Косметик» и «Аптеки». К такому заключению пришел менеджмент магнита после детального изучения стратегических альтернатив, включающих строительство собственной инфраструктуры, аренду или аутсорсинг и покупку существующей инфраструктуры. Заключение было поддержано Советом директоров, заседание которого состоялось 4 октября.

Менеджмент провел комплексную проверку приобретаемой группы компаний (в том числе юридическую, финансовую, бизнес и налоговую проверку) силами собственных сотрудников и приглашенных известных международных консультантов, включая компанию «большой четверки» в качестве финансового консультанта и одну из ведущих юридических фирм. Основные условия предлагаемой сделки: цена не более 5,7 млрд руб., уплачиваемая ПАО «Магнит» его собственными акциями; обязательство продавца («lock-up») не продавать акции ПАО «Магнит», полученные продавцом, в течение не менее чем трех лет после завершения приобретения; предоставление стандартных заверений, гарантий и соглашения о возмещении потерь («indemnity»).

«Принимая во внимание ожидаемую синергию в части выручки и затрат, а также возможности рефинансирования текущего долга «СИА Групп», расчетная стоимость «СИА Групп» значительно превышает согласованную стоимость сделки», – сказано в сообщении компании.

Данная структура сделки минимизирует риски приобретения и интеграции активов «СИА Групп», так как обеспечивает совпадение интересов всех сторон сделки в долгосрочном росте капитализации ПАО «Магнит».

Пол Фоли, заместитель председателя Совета директоров и председатель Комитета по финансовым рынкам прокомментировал: «Вопрос о приобретении «СИА Групп» тщательно рассматривался Советом директоров на протяжении четырех заседаний. Финальные условия сделки — оплата акциями, не подлежащими продаже в течение трех лет — максимально соответствуют интересам всех акционеров ПАО «Магнит»».

Для совершения сделки совет директоров одобрил изменение программы обратного выкупа акций ПАО «Магнит». Помимо реализации долгосрочной программы мотивации приобретенные в рамках программы акции будут направлены на оплату приобретения «СИА Групп» в совокупном размере не более 5,7 млрд руб. Общий объем выкупа составит 22,2 млрд руб.

«Мы верим в фундаментальную стоимость «Магнита» и, как и остальные акционеры, заинтересованы в его стратегическом продвижении вперед и поддерживаем планы компании по развитию в секторе красоты и здоровья, – отметил совладелец Marathon Group Сергей Захаров. – Считаем справедливым и подходящим для обеих сторон решение об обеспечении сделки акциями «Магнита».

В конце июля 2018 г. совет директоров «Магнита» рассмотрел вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» и счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными. Менеджменту было рекомендовано «привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету».

Елена Калиновская

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