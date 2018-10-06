Александр Шишкин: для нас лето стало своеобразным стресс-тестом

Компании АСНА удалось решить финансовые трудности и проблемы роста, заявил глава компании Александр Шишкин сегодня на XI аптечном саммите «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», организованном компанией infor media.

Он также признал, что компания столкнулась с атакой клонов и дискредитацией своей деятельности.

«Я пришел сказать, что у АСНА все хорошо, с проблемами мы справились, наши участники перестроились. Лето стало своеобразным стресс-тестом», – заявил Александр Шишкин.

При этом он уточнил, что, несмотря на временное уменьшение количества аптек, объемы продаж тем не менее выросли. И в декабре АСНА будет готова презентовать своим участникам программу, направленную на значительное повышение доходности. План на 2019 год компания не меняет — достижение доли рынка в 20%.

«Я пока ничего говорить не буду, вы все узнаете в декабре. Мы нацелены на честную партнерскую работу, все у нас будет хорошо», – заверил Александр Шишкин участников саммита.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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