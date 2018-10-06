Из-за высоких цен американские диабетики вынуждены уменьшать дозировки инсулина или вовсе отказываться от него

Высокие цены на препараты инсулина всегда были темой для дискуссий на федеральном уровне. Гораздо меньше значения уделяется последствиям высоких цен, пишет Medscape.

Мало кто знает о количестве госпитализаций и случаев гибели пациентов, которым пришлось корректировать назначенные им курсы терапии, чтобы подольше хватило.

Одни пациенты ограничивают потребление углеводов в пище, чтобы снизить необходимость в инсулине, другие – наносят вред своему здоровью, применяя уже использованные иголки для глюкометров и инсулиновые шприцы, третьи вообще перестают следить за уровнем глюкозы в крови. Некоторые применяют инсулин, предназначенный для животных, или покупают необходимые препараты на черном рынке.

«В обществе абсолютно отсутствует понимание, что диабетики ежедневно борются за выживание», – заявила Николь Смит-Холт, чей сын Алек скончался в прошедшем году от осложнений сахарного диабета после уменьшения дозировки инсулина.

Пациентам приходится ежемесячно доплачивать из своего кармана от 200 до более чем 1 тыс. долл. за препараты инсулина, что вынуждает многих корректировать назначенные курсы терапии. По словам г-жи Смит-Холт, статистика случаев летального исхода из-за высоких цен на инсулин остается неизвестной, поскольку родственникам стыдно признаться от чего умерли близкие им люди.

Пока на ее сына распространялась медицинская страховка родителей, ежемесячная доплата за инсулин составляла около 300 долл. Однако по достижении 26-летнего возраста по его «взрослой» страховке ему пришлось доплачивать уже порядка 1,3 тыс. в месяц. При этом родители ничего не знали и даже не подозревали, что их сын корректирует необходимую дозировку.

«Многие люди слишком горды, чтобы просить о помощи, или боятся, в т.ч. поговорить с врачом», — полагает адвокат некоммерческой организации «Пациенты за доступные лекарства» Клейтон МакКук.

Илья Дугин

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