Дистрибьюторы переломили ситуацию на аптечном рынке

Изменение взаимоотношений дистрибьюторов с аптечными сетями в сторону ужесточения процесса отгрузки товара значительно повлияло на рынок. Эксперты, выступающие сегодня на XI аптечном саммите «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», организованном компанией infor media, предрекают банкротство ряда мелких аптечных сетей.

Главной тенденцией текущего года представители аптечных сетей назвали изменение политики дистрибьюторов, что стало сильным рычагом для консолидации рынка.

«Я положительно к этому отношусь, потому что ранее неограниченный доступ к товару имели все — и добросовестные и недобросовестные игроки. Сегодня видна дифференциация: сети с хорошей финансовой дисциплиной получают лучшие условия», – заявил генеральный директор аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев.

По его мнению, рынок не «схлопнется» как эксперты прогнозировали ранее, а с рынка медленно уйдут неэффективные сети и вторичные дистрибьюторы.

«Рынок будет консолидироваться. Слабые уйдут», – подтвердила генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова.

Оксана Баранова

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