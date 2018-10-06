От первостольника до наркодилера один шаг

Непродуманное внедрение заместительной терапии для наркоманов может привести к катастрофическим последствиям для врачей и провизоров-фармацевтов. О нормативно-правовой стороне вопроса «ФВ» рассказал партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев.

«В России наркозависимость уже сама по себе — это не только социальное зло, но еще и прямое нарушение закона», — напомнил он. Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача (а также и потенциально опасных психоактивных веществ, которые еще не успели попасть под обязательность назначения врачом) — основание для административной ответственности: ст.6.9 КоАП для уединенного потребления или ст.20.20 КоАП для потребления в общественном месте.

Причем, после привлечения к ответственности по данным составам происходит определенное поражение в правах, ибо существуют специально утвержденные справки об отсутствии фактов привлечения к ответственности за данные нарушения (см. Административный регламент МВД по выдаче таких справок — утв. Приказом МВД № 665 от 24.10.2016).

«Любые возможные способы получения частными лицами во владение наркотических или психотропных средств, иначе как по назначению врача, образуют составы преступлений по УК», — подчеркнул юрист.

То есть, в действующем правовом поле реализован единственно возможный легитимный сценарий получения наркотического препарата — «приходи к врачу лечиться». Однако дальше появляются нюансы, без которых реальная жизнь не отличалась бы от отчетов Минздрава.

Заместительная терапия призвана решить проблему наркозависимых, которые не находятся на излечении. «Откуда тогда эти люди будут получать рецепты на замещающий препарат? – задается вопросом собеседник «ФВ». — Или его в аптеках можно будет купить без рецепта? Но ведь еще недавно в этих самых аптеках с большим энтузиазмом прошла борьба со свободной продажей кодеина и боярышника».

Предположим, все наркозависимые все же появились у врача для назначения заместительной терапии — и какой же препарат должен будет назначать врач? «Тут открывается практически бескрайнее поле для многих наших специалистов по взаимозаменяемости, — прокомментировал Сергей Патракеев. — А уж если будет реализована прогрессивная инициатива, обязывающая работников аптек предлагать самый дешевый аналог назначенного препарата — то можно легко себе представить ожидающий нас цирк. Первостольнику придется по сути выполнять работу наркодилера, и к этому его будет обязывать закон».

Диалог возможен примерно такой: «Мне тут заместитель наркотика назначили – продайте». — «Да что вы, это очень дорогой заместитель. Возьмите подешевле! Приходы от него сказочные…».

«Врачи, действительно, в отдельных случаях вправе назначить наркотический препарат — чаще всего речь идет о болеутолении и паллиативной помощи, — отметил юрист. — Но обставлено это таким количеством условий, что врачу после назначения препарата легко оказаться под следствием, что и демонстрирует недавняя практика. То есть, если в рамках заместительной терапии назначение «нарко-аналогов» (препаратов заместительной терапии, по силе и терапевтическому эффекту аналогичным наркотическим) будет поставлено на поток, то все назначающие врачи попадают в группу риска, а профильным следователям для выполнения плана по выявлению и раскрытию далеко ходить не надо будет».

Сергей Рякин

pharmvestnik