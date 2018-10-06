Минздрав предлагает запретить рекламу противомикробных лекарств

Минздрав подготовил план мероприятий по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности. Документ определяет госполитику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам в России до 2030 года. Одним из пунктов этого документа предлагается ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов в 2019–2020 годах.

Для запрета любой рекламы противомикробных препаратов, в том числе леденцов от боли в горле, Минздрав предлагает внести изменения в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе». Сейчас эта статья запрещает рекламу табака, наркотических средств, в том числе для медицинского применения, взрывчатых веществ, за исключением пиротехники, продажи органов человека, абортов и т.д.

Стратегию против антимикробной резистентности правительство утвердило в сентябре 2017 г. распоряжением №2045-р.

Стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомленности населения о рациональном применении противомикробных лекарств, их адекватной замене, недопустимости самолечения, увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики и здорового образа жизни; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений, установление базовых показателей, характеризующих распространенность антимикробной резистентности.

На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

Елена Сидорова

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