Эксперт: актуальность клинических исследований должна регулироваться государством

Актуальность и очередность клинических исследований должна регулироваться государством с учетом демографических показателей. С таким предложением выступил генеральный директор ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт», главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ в Южном федеральном округе Олег Кит в ходе выездного совещания Комитета Госдумы РФ по охране здоровья по развитию онкологической службы юга России, которое 4 октября состоялось в Ростове-на-Дону.

«Регулируемая законодательными актами система проведения КИ на территории России удобна только фирмам-производителям лекарственных средств и аффилированным частным агентствам, – убежден Олег Кит. – Учитывая, что число социально активных больных достаточно велико, необходимо организовать пациентоориентированный общероссийский портал, содержащий информацию с региональной привязкой о проводимых КИ фармакологических субстанций. Благодаря данному сервису пациент получит возможность принять участие в исследованиях. Следует создать единый реестр больных по нозологиям и региональные референс-центры по проведению КИ, а также сформировать условия для осуществления этих испытаний на местах в короткие сроки».

После того, как аналогичные совещания пройдут в остальных федеральных округах и отраслевым комитетом будут собраны и проанализированы все предложения коллег, самые актуальные из них войдут в Национальный план борьбы с онкологическими заболеваниями.

Екатерина Погонцева

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