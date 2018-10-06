ФАС хочет ограничить заключение долгосрочных госконтрактов на поставку лекарств

ФАС приступила к разработке изменений в часть 29 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые ограничат заключение долгосрочных государственных контрактов на поставку лекарств.

В целях дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также развития конкуренции среди производителей лекарственных препаратов ведомство предлагает установить ограничения на заключение долгосрочных государственных контрактов на поставку лекарств. Возможность заключения долгосрочных государственных контрактов может быть только в отношении лекарственных препаратов, защищенных патентами, при условии значительного снижения цен на них. Кроме того, в ведомстве считают необходимым установить ограничение срока действия долгосрочных госконтрактов сроком действия патента на лекарственный препарат либо датой выхода на рынок иного препарата, имеющего те же показания к применению.

В антимонопольном ведомстве считают, что принятие таких изменений будет способствовать: предотвращению необоснованного ограничения конкуренции при появлении воспроизведенных лекарственных препаратов; повышению эффективности бюджетных расходов; стимулированию выхода на рынок воспроизведенных лекарств, а также иных лекарственных препаратов, имеющих те же показания к применению; снижению цен на лекарственные препараты, не имеющие аналогов, за счет гарантированных объемов сбыта; снижению издержек государственных заказчиков, связанных с проведением закупок лекарств.

Общественное обсуждение уведомления о разработке законопроекта продлится до 18 октября 2018 г. на сайте regulation.gov.ru.

Ожидается, что в случае принятия документ вступит в силу в декабре 2019 г.

Елена Сидорова

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