Сергей Пивень останется руководить «СИА Групп»

После закрытия сделки с «Марафон Групп» по продаже «СИА Групп» «Магнит» оставит в должности президента фармдистрибьютора Сергея Пивня.

«У нас нет планов по смене менеджмента «СИА Групп», мы считаем, что коллеги за последние несколько лет провели впечатляющую работу по выводу компании из кризиса и возвращению справедливой позиции на рынке», – рассказали Vademecum в «Магните».

Сергей Пивень возглавил «СИА» в 2016 году после того, как семья основателя компании Игоря Рудинского продала бизнес Александру Винокурову. Позже вместе с Сергеем Захаровым он основал «Марафон Групп», куда и вошла «СИА».

На момент сделки «СИА» задолжала банкам 7,2 млрд рублей. С того времени урегулированы отношения с поставщиками, реструктурированы банковские долги, на 1,9 млрд рублей сокращена дебиторская задолженность, от ВТБ получено финансирование на 5,4 млрд рублей, говорится на сайте дистрибьютора. Но на весну 2018 года долг «СИА» оценивался в 10 млрд рублей, в арбитражных судах рассматриваются иски о взыскании долгов к компаниям группы.

Сергей Пивень окончил Минский государственный лингвистический университет, получил степень MBA в бизнес-школе INSEAD. С 1999 по 2005 годы работал в финансовом департаменте Ford Motor. Затем занял должность директора по стратегическому планированию консорциума «Альфа-групп», позже – директора по инвестициям в А1 (подразделение «Альфа-групп» по прямым инвестициям). В 2011–2014 годах работал в X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») директором по закупкам, был членом правления, затем – главным финансовым директором. Александр Винокуров и Сергей Захаров – тоже выходцы из А1.

«Магнит» заинтересован в логистической и складской инфраструктурах «СИА Групп» для своего ассортимента косметики и фармпродукции. У «СИА» – складские мощности в 224 тысячи кв. м в Москве и 35 городах, говорится на сайте дистрибьютора.

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