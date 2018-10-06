Ученые из Новосибирска разработали технологию инкапсуляции порошка из плодов рябины

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) завершилась разработка первого в мире порошка из рябины с высоким содержанием биологически активных веществ. Горькую рябину удалось «запаковать» в специальную оболочку, благодаря которой добавка не будет портить вкус продукта. Полезный порошок позволит сделать привычные для людей продукты источником необходимых витаминов и антиоксидантов.

Сначала ученые провели сушку плодов инфракрасным излучением — этот способ обработки позволяет удалить максимальное количество влаги из продукта и сохранить до 90 % всех макро- и микроэлементов, витаминов, органических кислот и других биологически активных веществ, в том числе антиоксидантов. Высушенные плоды рябины измельчали в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН, в результате был получен порошок для дальнейших исследований.

Главная проблема в разработке биологически активной добавки из рябины — горечь сырья, поэтому было принято решение использовать технологию инкапсуляции порошка из рябины. Инкапсуляция — это процесс размещения горького вещества в оболочке, которая позволяет исключить его влияние на окружающую среду. Ученые «запаковали» мелкие частицы порошка рябины в полисахарид растительного происхождения, тем самым устранив неприятный вкус добавки. Выбор рябины в качестве сырья был связан с ее низкой стоимостью, а также с тем, что она хорошо растет в Сибири. Плоды рябины являются ценным поливитаминным сырьем: содержат витамин С, каротин, аскорбиновую кислоту, антиоксиданты, антибактериальные вещества и многочисленные микроэлементы.

По словам авторов разработки, биологически активная добавка для производства полуфабрикатов не сможет вылечить от болезней, но она поможет поддержать иммунитет, избавиться от окислительных радикалов, которые вызывают инсульты, сердечные приступы, рак и другие болезни.

В качестве эксперимента 14 граммов готового инкапсулированного порошка ученые НГТУ и ИХТТМ СО РАН добавили в стограммовую порцию творожного десерта, чтобы сравнить вкусовые показатели и содержание полезных веществ с контрольным образцом без добавки. Результаты исследования показали, что технология инкапсуляции позволила нейтрализовать горечь добавленного сырья в полуфабрикате и тем самым не только сделала готовый продукт полезным, но и не ухудшила его вкус, цвет и запах. Клинические испытания разработка еще не проходила.

Один из авторов разработки, кандидат технических наук доцент кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Ирина Мацейчик рассказала: «Сейчас мы планируем до конца отработать рецептуру продукта, а потом при помощи местных производителей внедрить биологически активную добавку в приготовление полуфабрикатов на предприятиях».

В разработке инкапсулированного порошка инфракрасной сушки рябины принимали участие кандидат технических наук доцент кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Ирина Владимировна Мацейчик, студентка 4 курса Елизавета Георгиевна Мартынова совместно с кандидатом химических наук старшим научным сотрудником, исполняющим обязанности заведующего лабораторией в ИХТТМ СО РАН Игорем Олеговичем Ломовским.

gmpnews