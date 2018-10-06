«Рош» стала лидером в долгосрочной динамике импорта готовых лекарств в Россию Ученые из Новосибирска разработали технологию инкапсуляции порошка из плодов рябины » Минздрав России категорически против легализации легких наркотиков Минздрав России выступает категорически против легализации легких наркотиков. Об этом в четверг заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью «Вести FM». «Мы выступаем категорически против легализации легких наркотиков. Любые препараты, которые каким-то образом модифицируют ментальные и эмоциональные функции человека — они вредны», — сказала министр. Она отметила, что эти препараты «можно использовать для лечения конкретному человеку». «И то кратковременно и под контролем врача, для того, чтобы выводить из каких-то патологических состояний», — уточнила Скворцова.

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