«Рош» стала лидером в долгосрочной динамике импорта готовых лекарств в Россию

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам июля 2018 г.

За период январь-июль 2018 г. импорт готовых ЛП в нашу страну составил 291,3 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки in-bulk продукции с начала года достигли 62,0 млрд руб. Динамика при расчётах в рублях к аналогичному периоду 2017 г. составила 3,2% по готовым формам, показатель прироста нерасфасованной продукции тоже в плюсе, более того динамика двузначная (28%). Суммарный объём ЛП, ввезённых в нашу страну за семь месяцев, вырос в рублёвом выражении на 7%.

Натуральный объём готовых ЛП с начала года составляет чуть больше 1 млрд упаковок, это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Поставки в минимальных единицах дозирования (МЕД) тоже находятся в минусе (-4,1%). Объём импорта нерасфасованной продукции за 7 месяцев составил 2,6 млрд МЕД, динамика к периоду сравнения положительная (+7%). Активность поставщиков in-bulk немного скорректировала общую отрицательную динамику, но всё-таки суммарно натуральный объём поставок в нашу страну (ГЛФ и нерасфасованных ЛП) отрицательный (-2,9% при расчёте в МЕД).

На этом фоне итоги июля текущего года показали довольно хорошие результаты. Во втором летнем месяце рублёвый объём импорта готовых форм увеличился на 7,2% (относительно 2017 г.) и составил 45,9 млрд руб. Очень активной динамикой может похвастаться in-bulk продукция, здесь +79% (10,2 млрд руб). Впрочем, несмотря на столь внушительный прирост, рекордных значений достигнуть не удалось, наибольший объём поставок в текущем году пришёлся на апрель (11,7 млрд руб.).

За период с января по июль 2018 г. лидером по долгосрочной динамике импорта готовых ЛП в ТОР-20 корпораций становится «Рош». Денежный объём поставок продукции компании за год увеличился на 97% в рублях, максимальная динамика зафиксирована у противоопухолевого препарата Алеценса, импорт которого вырос в 6,6 раз. Препарат, кстати, в нашей стране пока не зарегистрирован и ввозится для конкретных пациентов по жизненным показаниям. Вторая строчка у «МСД» (+47%), здесь отметим препарат Пурегон (импорт вырос более чем в 40 раз).

В группе нерасфасованных ЛП бесспорным лидером по всем показателям остается «Селджен», за год компания увеличила рублёвый объём ввозимой продукции в 13 раз; по-прежнему динамику обеспечивает Ревлимид (импорт вырос в 84 раза). На следующей позиции расположилась корпорация «Амджен» (импорт вырос практически в 12 раз), основной вклад в динамику поставок внёс Энплейт, упаковкой которого занимается российский «Добролек».

gmpnews