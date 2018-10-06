С начала года прослеживается сокращение импорта в Россию фармацевтической продукции

Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в сентябре 2018 года сократился на 7,9% и составил $17,15 млн, по итогам января – сентября 2018 года импорт товаров вырос на 8,1% — до $156,518 млн, сообщает Финам со ссылкой на ФТС России.

При этом импорт химической продукции за указанный период сократился на 10,9% и составил $2,951 млн.

Импорт товаров химической промышленности снизился за счет сокращения на 14,7% закупок фармацевтической продукции, продукции органической и неорганической химии – на 14%, полимеров и каучука – на 9,1%, парфюмерно-косметических товаров – на 7,4%, мыла и синтетических моющих средств – на 6,4%.

В сентябре 2018 года относительно сентября 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 1,6%. Импорт химической продукции сократился на 5,1%.

Среди товаров химической промышленности сократился импорт фармацевтической продукции на 19,9%, парфюмерно-косметических товаров – на 5,5%, мыла и синтетических моющих средств – на 4,7%, тогда как стоимостной объем закупок продукции органической и неорганической химии возрос на 5,8%, полимеров и каучука – на 2,7%.

gmpnews