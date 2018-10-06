ФАС Росии: ИАС может стать эффективным инструментом контроля закупок лекарств

3 октября 2018 года позицию антимонопольного ведомства по актуальным вопросам обеспечения конкуренции при закупках лекарств для государственных и муниципальных нужд на Всероссийском совещании по отдельным вопросам контроля в сфере закупок представила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская. Мероприятие организовано Федеральным казначейством.

Она рассказала о развитии законодательства, регулирующего закупки лекарственных средств, решеных и сохраняющихся проблемах в этой сфере.

В качестве одного из актуальных вопросов Надежда Шаравская назвала применяемые в регионах схемы выведения бюджетных средств из-под строгих требований 44-ФЗ [1].

«Государственные заказчики объединяют в один лот услуги по поставке, хранению и отпуску лекарственных средств, проводя безальтернативные конкурсы на выбор поставщика. Далее такой поставщик (чаще всего местный ГУП) закупает лекарства за счет бюджетных средств в рамках упрощенных процедур в соответствии с 223-ФЗ [2] у единственных поставщиков», – отметила Надежда Шаравская.

Из недавних выявленных случаев подобного рода нарушений представитель ФАС России рассказала об областном законе Архангельского областного собрания депутатов, который назначил ГУП АО «Фармация» единственным поставщиком (исполнителем) услуг по лекарственному обеспечению медицинских организаций Архангельской области. Архангельский областной суд поддержал позицию ФАС России в том, что такие действия ограничивают конкуренцию и признал закон недействующим.

Для системного решения этой проблемы антимонопольная служба разработала проект постановления Правительства РФ, предусматривающий установление запрета на объединение в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарственных препаратов. Данный проект внесен в Правительство РФ на рассмотрение.

К наиболее важным вопросам контроля в сфере закупок лекарств Надежда Шаравская отнесла вопросы доработки и внедрения информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд (ИАС).

По ее мнению, создание ИАС – это огромный шаг вперед, который позволит в автоматическом режиме анализировать и осуществлять контроль закупок лекарственных препаратов в стране.

«В то же время в системе существуют проблемы, требующие скорейшего решения, – пояснила спикер. – Они связаны с тем, что до сих пор не установлена эквивалентность лекарственных препаратов, в том числе различных лекарственных форм и дозировок. Это приводит не только к некорректным расчетам реферетных цен, но также создает серьезные риски монополизации рынков лекарственных препаратов на торгах, сокращению конкуренции между препаратами разных производителей и повышению бюджетных расходов на закупку лекарств».

По словам заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России, предмет проверок закупок должен быть направлен не только на выявление завышенных начальных (максимальных) цен контрактов, а, в первую очередь, на несоблюдение Особенностей описания лекарственных препаратов [3], в которых установлены допустимые требования в отношении характеристик закупаемых лекарств.

«ИАС может стать эффективным инструментом контроля закупок, если в системе будут оцифрованы требования этого постановления», – подчеркнула Надежда Шаравская.

В совещании также приняли участие представители Федерального казначейства, Минздрава России и Росздравнадзора.

[1] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

[2] Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 1380 «Особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

gmpnews