В Берлине представлены результаты исследования новой комбинации инсулинов для применения один раз в сутки В исследовании Step by Step изучалась эффективность для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа комбинации инсулина деглудек и инсулина аспарт (ИДегАсп) в одной шприц-ручке для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Через 26 недель применения данной комбинации был достигнут контроль глюкозы в крови, аналогичный использованию инсулина гларгин 100 ЕД один раз в сутки в комбинации с инсулином аспарт. При этом клинический эффект был достигнут при вдвое меньшем количестве инъекций и значительно более низкой суммарной суточной дозы инсулина. Также отмечалось существенное снижение риска развития ночной гипогликемии по сравнению с контролем. Результаты исследования Step by Step были представлены на 54 ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD 2018) в Берлине, Германия. «Пациентам может быть трудно придерживаться сложных схем лечения, требующих многократных инъекций в разное время суток, что может привести к недостаточно хорошему контролю уровня сахара крови, – сказала д-р Афина Филис-Цимикас (Athena Philis-Tsimikas), ведущий исследователь в исследовании Step by Step и корпоративный вице-президент организации Scripps Whittier Diabetes Institute. – Результаты этого исследования показывают, что применение ИДегАсп один раз в сутки может предоставить людям с сахарным диабетом 2 типа гораздо более простой вариант лечения с использованием меньшего количества инъекций для достижения эффективного контроля уровня сахара в крови по сравнению с инсулином гларгин 100 ЕД в комбинации с инсулином аспарт». Через 26 недель пациенты, получающие терапию препаратом, содержащим комбинацию ИДегАсп один раз в сутки, использовали на 50% меньше инъекций и значительно меньшее общее количество единиц инсулина в сутки (на 12%) по сравнению с инсулином гларгин 100 ЕД в комбинации с инсулином аспарт. В исследовании отмечалось статистически значимое снижение частоты эпизодов ночной тяжелой или подтвержденной уровнем глюкозы крови (ГК) симптоматической гипогликемии на 45% по сравнению с применением инсулина гларгин 100 ЕД в комбинации с инсулином аспарт. Общая частота эпизодов тяжелой или подтвержденной уровнем ГК гипогликемии была численно ниже при применении комбинацию ИДегАсп один раз в сутки по сравнению с инсулином гларгин 100 ЕД в сочетании с инсулином аспарт. «Эпизоды гипогликемии, особенно ночью, часто пугают людей с сахарным диабетом. Использование препарата один раз в сутки предлагает не только намного более простое решение, но также значительно снижает риск развития ночной гипогликемии по сравнению с базис-болюсным режимом, – сказал Мадс Крогсгор Томсен (Mads Krogsgaard Thomsen), исполнительный вице-президент и главный научный директор компании «Ново Нордиск». – Мы надеемся, что меньшее количество ежедневных инъекций поможет снизить бремя диабета и позволит людям с диабетом лучше выполнять рекомендации по лечению, что также позволит им достичь более благоприятного исхода». Информация об исследовании Данное исследование представляло собой 38-недельное, международное, открытое, рандомизированное исследование с концепцией «лечение до достижения цели», в котором приняли участие 532 взрослых пациента изсеми стран. Если участники не достигали целевых значений гликемии на 26-й или 32-й неделе, их переводили на интенсифицированный режим инсулинотерапии, что соответствует рутинной клинической практике. Основной конечной точкой было изменение уровня HbA1c относительно исходного значения через 26 недель. Ключевые дополнительные конечные точки включали изменение относительно исходного значения уровня HbA1c через 38 недель, долю пациентов (%), достигших уровня HbA1c < 7 % через 26 и 38 недель, а также число эпизодов тяжелой или подтвержденной уровнем ГК гипогликемии, развившихся в течение 26 и 38 недель лечения. Источник публикации: Novo Nordisk pharmvestnik