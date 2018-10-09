Essilor и Delfin объявляют об успешном завершении сделки по слиянию компаний Essilor и Luxottica

Компания Delfin S.à.r.l («Делфин»), являющаяся основным владельцем Luxottica Group S.p.A. («Люксоттика»), и компания Essilor International («Эссилор») объявили об успешном объединении Essilor и Luxottica, говорится в пресс-релизе.

Объединенная холдинговая компания, получившая название EssilorLuxottica, является одним из мировых лидеров в области проектирования, производства и дистрибуции очковых линз, рецептурных оправ и солнцезащитных очков.

EssilorLuxottica обладает позициями для реализации будущего потенциала роста, который обусловлен высоким спросом на рынке офтальмологической продукции и очков, увеличивающейся потребностью в коррекционных и защитных очках, а также личными предпочтениями потребителей, все чаще выбирающих продукцию известных мировых брендов.

Комментируя новости об объединении, глава группы Essilor в России Вадим Король заявил: «В настоящий момент конкретных планов по объединению компаний в России нет, но мы с большим воодушевлением встретили сообщение о завершении сделки и продолжаем вести бизнес в обычном режиме».

pharmvestnik