Проект постановления, устанавливающий требования формированию лотов при закупке лекарств, внесен в Правительство РФ

Федеральная антимонопольная служба 1 октября внесла в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ «О требованиях к формированию лотов при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектом вводится запрет на объединение в одном лоте закупки лекарственных препаратов и услуг по их отпуску или хранению

В пресс-службе отметили, что проект согласован без замечаний Минфином и Минпромторгом России, а также на него получено заключение Минюста России об отсутствии коррупциогенных факторов.

«Объединение в одном лоте поставки лекарственных средств и услуг по хранению или отпуску лекарственных препаратов может привести к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на производство лекарственных препаратов либо только на оптовую торговлю лекарственными препаратами, не смогут принять участие в закупке. Проект постановления направлен на пресечение ограничения и устранения конкуренции государственными и муниципальными заказчиками, увеличение количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов», – отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января 2019 г.

Елена Сидорова

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