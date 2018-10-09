Росстат: в сентябре лекарства подорожали на 0,3%

В сентябре 2018 г. индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года – 102,5% (в сентябре 2017 г. – 99,9%, с начала года – 101,7%). Такая информация приводится в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в сентябре составил 100,3%, с начала года – 102,9% (в сентябре 2017 г. – 99,4%, с начала года – 97,3%).

Среди медикаментов и медицинских товаров на 1,0–1,2% стали дороже корвалол, поливитамины и бинты, на 0,6–0,8% – флуоцинолона ацетонид, индапамид, валокордин, линекс, ренни, супрастин, верошпирон, гепарин натрия, аппараты для измерения артериального давления, термометры медицинские. Вместе с тем снизились цены на эссенциале форте Н и валидол на 1,6% и 0,9% соответственно.

Елена Сидорова

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