Сергей Цыб: один из приоритетов «Фарма 2030» – разработки в области биомедицинских технологий

Для поддержки собственных разработок в сфере мед- и фармпромышленности Минпромторг совместно с Российской венчурной компанией (РВК) будет финансировать проекты на первоначальном этапе за счет венчурного фонда. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпромторга России Сергей Цыб, выступая сегодня на открытии 20-й юбилейной всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» «ФармМедОбращение 2018». По его словам, это позволит постоянно наращивать долю отечественных препаратов и увеличивать экспортную составляющую.

Выступая на пленарном заседании конференции Сергей Цыб отметил, что задачи Национального проекта «Здравоохранение» являются вызовом на ближайшие пять лет. Из новых направлений развития г-н Цыб выделил формирование узкоспециализированных групп для разработки и внедрения новых отечественных медизделий. Экспертные группы должны состоять из инженеров и медиков.

«Как известно, 70% медизделий в мире придумывают врачи, а потом уже появляются технари, которые воплощают идею в жизнь», – сообщил Сергей Цыб.

Представитель Минпромторга напомнил, что заканчивается формирование программы «Фарма 2030», одним из приоритетов которой является поддержка собственных разработок, в том числе в области биомедицинских технологий.

Для развития собственных разработок Минпромторг создает венчурный фонд совместно с РВК. Инвестиции будут поступать на начальной стадии разработок. Заместитель министра еще раз напомнил о стратегической важности еще двух «китов» развития: экспортной составляющей и биомедицинских клеточных продуктах.

Также Минпромторг выступает с инициативой об упрощении подтверждения соответствия GMP в рамках ЕАЭС. Параллельно решается задача вступления российского GMP-инспектората в PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme).

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