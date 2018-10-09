С 2010 года в Казахстане запланирован электронный отпуск всех рецептурных лекарств

Министерством здравоохранения Республики Казахстан планируется переход на обязательный электронный отпуск всех рецептурных препаратов с 2020 года, путем интеграции МИСов (медико-информационные системы) с действующими ИСЛО (информационными системами лекарственного обеспечения), регистрами пациентов и Единой информационной фармацевтической системы СК-Фармации, что позволит вести учет диспансерных больных и охватить 100% выпиской рецептов.

Реализация лекарств в аптеках Казахстана по рецепту врача не является нововведением Минздрава РК. Запрет на реализацию рецептурных препаратов без рецепта действует более 16 лет и направлен на усиление контроля применения лекарств, которое может привести к угрозе здоровью и жизни населения.

По состоянию на 1 октября 2018 года в Казахстане зарегистрировано более 8 тыс. наименований лекарств, из них отпускаются по рецепту врача более 6 тыс. (77 %), без рецепта – более 1 тыс. 800 наименований.

К лекарствам, реализуемым по рецепту, относятся: противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; медпрепараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, антибиотики и др.

Без рецепта врача отпускаются: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты и др.

В соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» запрещается безрецептурная реализация лекарственных средств, предназначенных для отпуска по рецепту врача. Контроль осуществляется территориальными подразделениями Комитета фармации МЗ РК в рамках проведения проверок аптечных организаций в том числе совместно с Управлениями по борьбе с наркобизнесом регионов.

За 2017 год за безрецептурную реализацию лекарств, отпускаемых по рецепту врача, наложено более 50 административных взысканий на сумму более 8 млн тенге (часть 1 статьи 426 КоАП РК).

За 9 месяцев 2018 года – более 70 административных взысканий на сумму более 20 млн тенге.

Как сообщает Минздрав Казахастана, масштабы последствий нерационального применения лекарств и самолечения – это, прежде всего, несвоевременность обращения к врачу, высокий риск осложнений заболеваний и побочных действий медпрепаратов, таких как отравление, развитие зависимости, снижение восприимчивости организма к тому или иному препарату и т.д.

Так, антибиотики, являющиеся одним из лучших достижений медицины и спасшие миллионы жизней, при нерациональном применении могут стать причиной аллергических реакций, тяжелых форм бронхиальной астмы, серьезных заболеваний сердца, почек, печени, врожденных пороков развития у детей.

Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к тому, что микроорганизмы быстро вырабатывают устойчивость к ним.

gmpnews